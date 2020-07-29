Британія підписала угоду на 60 мільйонів доз потенційної вакцини від коронавірусу

Велика Британія підписала угоду на поставку до 60 мільйонів доз потенційної коронавірусної вакцини, розробленої Sanofi і GlaxoSmithKline (GSK).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Вакцина ще не була схвалена для лікування або профілактики COVID-19.

Сполучене Королівство може почати вакцинацію пріоритетних груп, таких як працівники сфери охорони здоров'я і соціального забезпечення, а також особи з підвищеним ризиком зараження, якщо лікування виявиться успішним.

Вакцинація повинна початися вже в першій половині наступного року, заявили в Міністерстві у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії.

Клінічні дослідження вакцини на людях почнуться у вересні, а в грудні розпочнеться вирішальна фаза дослідження.

Наразі британський уряд підписав контракти на чотири різних типи потенційних коронавірусних вакцин і 250 мільйонів доз.

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