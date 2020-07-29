Британия подписала соглашение на 60 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса

Великобритания подписала соглашение на поставку до 60 млн доз потенциальной коронавирусной вакцины, разработанной Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Вакцина еще не была одобрена для лечения или профилактики COVID-19.

Соединенное Королевство может начать вакцинацию приоритетных групп, таких как работники здравоохранения и социального обеспечения, а также лица с повышенным риском коронавируса, если лечение окажется успешным.

Вакцинация должна начаться уже в первой половине следующего года, заявили в Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Клинические исследования вакцины на людях начнутся в сентябре, а в декабре начнется решающая фаза исследования.

В настоящее время британское правительство подписал контракты на четыре различных типа потенциальных коронавирусных вакцин и 250 млн доз.

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