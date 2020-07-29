Білорусь напередодні виборів заявила про затримання 32 іноземних найманців

Державне інформаційне агентство Білорусі БелТА повідомило про затримання під Мінськом у ніч на середу 32 найманців іноземної приватної військової компанії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії", - заявило агентство. Інших деталей воно не повідомило.

Речник Слідчого комітету Сергій Кабакович заявив білоруській редакції "Радіо Свобода", що детальна інформація "буде в офіційних каналах".

Раніше білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що підготовлені бойовики приватних військових компаній можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі. Про це також говорив і державний секретар Ради безпеки Андрій Равков.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів. Детальніше читайте у статті: Кінець епохи Лукашенка: чим унікальна цьогорічна президентська кампанія в Білорусі.