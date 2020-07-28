"Переніс заразу безсимптомно": Лукашенко каже, що перехворів коронавірусом

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що безсимптомно "на ногах" переніс коронавірус.

Про це він розповів у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

"Я прошу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, що ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, що на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно", - сказав глава держави.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних", - додав Лукашенко.

"Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус", - завершив білоруський президент.

Як відомо, у Білорусі триває президентська кампанія на тлі коронавірусу, детальніше читайте у статті: Кінець епохи Лукашенка: чим унікальна цьогорічна президентська кампанія в Білорусі.

На початку пандемії Лукашенко публічно виступав проти будь-яких різновидів карантину і заявляв, що проти коронавірусу можна боротися горілкою і тракторами, але з часом дещо змінив позицію.

У квітні Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.