Беларусь накануне выборов сообщила о задержании 32 иностранных наемников

Государственное информационное агентство Беларуси БелТА сообщило о задержании под Минском в ночь на среду 32 наемников иностранной частной военной компании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - заявило агентство. Других деталей оно не сообщило.

Представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил белорусской редакции "Радио Свобода", что детальная информация "будет в официальных каналах".

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подготовленные боевики частных военных компаний могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом также говорил и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

В Беларуси продолжается избирательная президентская кампания. Сами выборы состоятся 9 августа. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста и преследованием оппозиционных кандидатов. Подробнее читайте в статье: Конец эпохи Лукашенко: чем уникальная нынешняя президентская кампания в Беларуси.