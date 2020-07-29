Румунія зобов’яже носити маски на вулиці у людних місцях

Влада Румунії планує зробити маски обов'язковими в багатолюдних місцях просто неба і зачинити бари після 23:00 для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

Носіння маски стане обов'язковим в людних громадських місцях у певні години. Місця і години будуть визначені окружними комітетами з надзвичайних ситуацій, в залежності від кількості людей, присутніх в певному місці в певний час.

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Згідно з новими правилами, ресторани просто неба будуть закриті з 23:00 до 06:00. Поза цими часовими рамками власники ресторанів повинні вжити заходів, які стосуються обмеження числа сидячих клієнтів.

Правила повинні бути затверджені на засіданні уряду, яке відбудеться в середу, 29 липня.

За даними університету Джонса Гопкінса, в країні зареєстровано 47 453 випадки зараження і 2 239 випадків смерті. Але останнім часом ці цифри стрімко ростуть, і число підтверджених випадків захворювання збільшується на понад 1000 щодня.

Румунські чиновники говорять, що люди не дотримуються правил гігієни і дистанціювання, в тому числі не виконують наказ носити маски в громадському транспорті.