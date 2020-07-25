Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

П'ять кораблів НАТО зайшли до Одеси

У Польщі 584 випадки коронавірусу за добу, другий показник з початку пандемії

Авіаносець США і 12 військових кораблів прибувають в Середземне море

Австрія внесла Україну в "червоний список" із забороною на в'їзд






Греція вимагатиме ПЛР-тести у пасажирів з Румунії та Болгарії

Субота, 25 липня 2020, 16:51

Греція з вівторка буде вимагати негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус від пасажирів авіарейсів, які прилітають з Румунії і Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду в Грецію. Сертифікати повинні бути англійською мовою і мають містити ім'я мандрівника і номер паспорта.

Уряд оголосив про це рішення після недавнього сплеску коронавірусної інфекції в балканських країнах.

Цей захід не поширюється на громадян Греції, постійних жителів Греції і осіб, які відвідують країну "з істотних професійних причин".

Тим часом, всі мандрівники повинні заповнювати форму для вказівки свого місцезнаходження як мінімум за 24 години до відвідування Греції.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Болгарії перевищила 10 тисяч у суботу, 270 нових інфекцій підтверджено за останні 24 години.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Авіарейси Греція Болгарія
powered by lun.ua