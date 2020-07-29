Румыния обяжет носить маски на улице в людных местах

Власти Румынии планируют сделать маски обязательными в многолюдных местах под открытым небом и закрыть бары после 23:00 для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

Ношение маски станет обязательным в людных общественных местах в определенные часы. Места и часа будут определены окружными комитетами по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от количества людей, собравшихся в определенном месте в определенное время.

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Согласно новым правилам, рестораны под открытым небом будут закрыты с 23:00 до 06:00. Вне этих временных рамок владельцы ресторанов должны принять меры, касающиеся ограничения числа сидящих клиентов.

Правила должны быть утверждены на заседании правительства, которое состоится в среду, 29 июля.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 47 453 случая заражения и 2239 случаев смерти. Но в последнее время эти цифры стремительно растут, и число подтвержденных случаев заболевания увеличивается более чем на 1000 ежедневно.

Румынские чиновники говорят, что люди не соблюдают правила гигиены и дистанцирования, в том числе не выполняют приказ носить маски в общественном транспорте.