У Білорусі заявили, що затримані під Мінськом найманці - росіяни з "Вагнера" 

Державне інформаційне агентство Білорусі БелТА, яке раніше повідомило про затримання під Мінськом у ніч на середу 32 найманців іноземної приватної військової компанії, розповіло подробиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Агентство пише, що затримані під Мінськом - "32 бойовики іноземної приватної військової компанії Вагнера". Вони є громадянами Росії. Крім того, ще одна людина була виявлена і затримана на півдні країни.

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Як розповіли в правоохоронних органах, було отримано інформацію про прибуття на територію Білорусі понад 200 бойовиків "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії". При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великі важкі валізи.

Після прибуття в Мінськ в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один із готелів і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала в один із санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, "приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію і оточення санаторію".

Агентство опублікувало прізвища 33 затриманих. Слідчий комітет проводить перевірку щодо них.

Раніше білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що підготовлені бойовики приватних військових компаній можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів. Детальніше читайте у статті: Кінець епохи Лукашенка: чим унікальна цьогорічна президентська кампанія в Білорусі.