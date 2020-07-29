В Беларуси заявили, что задержанные под Минском наемники - россияне из "Вагнера"

Государственное информационное агентство Беларуси БелТА, которое ранее сообщило о задержании под Минском в ночь на среду 32 наемников иностранной частной военной компании, рассказало подробности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Агентство пишет, что задержанные под Минском - "32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера". Они - граждане России. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

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Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на территорию Беларуси более 200 боевиков "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана.

По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в один из отелей и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, "приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртное не употребляли, развлекательных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окрестности санатория".

Агентство опубликовало фамилии 33 задержанных. Следственный комитет проводит проверку по ним.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что подготовленные боевики частных военных компаний могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси.

В Беларуси продолжается президентская избирательная кампания. Сами выборы состоятся 9 августа. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста и преследованием оппозиционных кандидатов. Подробнее читайте в статье: Конец эпохи Лукашенко: чем уникальна нынешняя президентская кампания в Беларуси.