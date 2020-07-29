Затримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко очікує від Росії пояснень

Президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує пояснень від Росії з приводу появи росіян з ПВК Вагнера під Мінськом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Українську правду", про це він заявив під час термінової наради з членами Ради безпеки.

"Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже виправдовуються, говорять, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри. Тому дуже просив би, щоб в цій ситуації і з цим фактом було все гранично відверто і чесно.

Якщо це російські громадяни – а я так розумію, їх допитали – якщо це росіяни, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, щоб вони пояснили, що відбувається".

Нагадаємо, державне інформаційне агентство Білорусі БелТА, повідомило про затримання під Мінськом у ніч на середу 32 найманців іноземної приватної військової компанії. Ще одну людину затримали на півдні країни.

Згодом повідомили, що затримані під Мінськом - бойовики приватної військової компанії Вагнера, громадяни Росії.

Надвечір Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.