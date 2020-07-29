Задержание боевиков под Минском: Лукашенко ждет от России объяснений

Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает объяснений от России по поводу появления россиян из ЧВК Вагнера под Минском.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он заявил во время срочного совещания с членами Совета безопасности.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно.





Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - заявил Лукашенко.

Напомним, государственное информационное агентство Беларуси БелТА, сообщил о задержании под Минском в ночь на среду 32 наемников иностранной частной военной компании. Еще одного человека задержали на юге страны.

Впоследствии сообщили, что задержанные - боевики частной военной компании Вагнера, граждане России.

К вечеру Александр Лукашенко собрал экстренное совещание с членами Совета безопасности.