У Туреччині суд виправдав німецького правозахисника, якого судили за "тероризм"

У Туреччині суд виправдав німецького правозахисника, якого з 2017 року судили за нібито підтримку тероризму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel та Deutsche Welle.

Суд у Стамбулі виправдав німецького правозахисника Петера Штойднера після понад 2,5 розгляду справи про нібито підтримку ним тероризму. Виправдали також його колегу, шведського правозахисника іранського походження Алі Гараві, та ще п’ятьох правозахисників.

Загалом у справі проходили 11 осіб за підозрою у причетності до тероризму. Їм загрожувало до 15 років позбавлення волі.

Обвинувальні вироки отримали почесний президент Amnesty International у Туреччині Танер Кіліч - 6 років і 3 місяців позбавлення волі за членство в терористичній організації, та колишній її директор Іділь Езер - більше 1 року ув'язнення за "допомогу терористичній організації"; решта - за "підтримку терористичної діяльності".

Суд відбувався без присутності Штойднера – йому вдалося вийти з-під варти у жовтні 2017 року після 4 місяців арешту та повернутися до Німеччини.

Штойднера, його шведського колегу та 8 турецьких правозахисників заарештували на початку липня 2017 року на острові поблизу Стамбула під час семінару, на який двох перших запросили спікерами. Справа Кіліча додалася пізніше.

Amnesty International назвала справи політично вмотивованим, стверджуючи, що проти усіх 11 звинувачуваних немає доказів. Штойднер, Гараві та інші постійно наполягали на своїй невинуватості.

У зв’язку з затриманням правозахисника відносини між Німеччиною і Туреччиною суттєво погіршилися.

Раніше голова комітету Бундестагу з прав людини Гюде Єнсен заявляла, що очікує виправдання усіх обвинувачених, а не лише тих, які є іноземними громадянами.

Петер Штойднер також засудив сьогоднішнє обвинувальне рішення суду проти частини фігурантів справи. "Правозахисна робота стає криміналізованою. Ми виступаємо проти цих політично вмотивованих вироків та не дозволимо розділити нас", - заявив він.

Детальніше про обставини справи та її вплив на відносини між Берліном і Анкарою читайте у статті "Німецький урок для Ердогана: як далеко зайде криза у відносинах Берліна та Анкари".