В Турции суд оправдал немецкого правозащитника, которого судили за "терроризм"

В Турции суд оправдал немецкого правозащитника, которого с 2017 года судили за якобы поддержку терроризма.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel и Deutsche Welle.

Суд в Стамбуле оправдал немецкого правозащитника Петера Штойднера после более 2,5 рассмотрения дела о якобы поддержке им терроризма. Оправдали также его коллегу, шведского правозащитника иранского происхождения Али Гарави, и еще пятерых правозащитников.

Всего по делу проходили 11 человек по подозрению в причастности к терроризму. Им грозило до 15 лет лишения свободы.

Обвинительные приговоры получили почетный президент Amnesty International в Турции Танер Килич - 6 лет и 3 месяцев лишения свободы за членство в террористической организации, и бывший ее директор Идиль Эзер - более 1 года заключения за "помощь террористической организации"; остальные - за "поддержку террористической деятельности".

Суд проходил без присутствия Штойднера - ему удалось выйти из-под стражи в октябре 2017 после 4 месяцев ареста и вернуться в Германию.

Штойднера, его шведского коллегу и 8 турецких правозащитников арестовали в начале июля 2017 года на острове возле Стамбула во время семинара, на который двух первых пригласили спикерами. Дело Килича добавилось позже.

Amnesty International назвала дела политически мотивированным, утверждая, что против всех 11 обвиняемых нет доказательств. Штойднер, Гарави и остальные также постоянно настаивали на своей невиновности.

В связи с задержанием правозащитника отношения между Германией и Турцией существенно ухудшились.

Ранее председатель комитета Бундестага по правам человека Гюде Йенсен заявляла, что ожидает оправдания всех обвиняемых, а не только тех, которые являются иностранными гражданами.

Петер Штойднер также осудил сегодняшнее обвинительное решение суда против части фигурантов дела. "Правозащитная работа становится криминализированной. Мы выступаем против этих политически мотивированных приговоров и не позволим разделить нас", - заявил он.

Подробнее об обстоятельствах дела и его влиянии на отношения между Берлином и Анкарой читайте в статье "Немецкий урок для Эрдогана: как далеко зайдет кризис в отношениях Берлина и Анкары".