МЗС Туреччини: Туреччина ніколи не визнає незаконну анексію Криму

Глава МЗС Туреччини запевнив, що невизнання незаконної анексії Криму Росією є принциповою позицією Туреччини і вона ніколи не зміниться.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив в Анталії на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Мевлют Чавушоглу зазначив, що Україна й Туреччина співпрацюють щодо цього питання на усіх міжнародних майданчиках.

"На кожному такому майданчику ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет, і завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція, вона ніколи не зміниться, і ми завжди відверто про це кажемо", - наголосив глава турецького МЗС.

Він також висловив співчуття родинам військових, які загинули у бойових діях на Сході України, та нагадав, що Туреччина кожного року приймала на відпочинок дітей загиблих українських військових.

Дмитро Кулеба зі свого боку подякував Туреччині за позицію та зазначив, що вона проявляється "не лише в словах, а й діях".