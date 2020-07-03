МИД Турции: Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма

Глава МИД Турции заверил, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является принципиальной позицией Турции и она никогда не изменится.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Анталии на совместной пресс конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Мевлют Чавушоглу отметил, что Украина и Турция сотрудничают по этому вопросу на всех международных площадках.

"На каждой таком площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Он также выразил соболезнования семьям военных, погибших в боевых действиях на Востоке Украины, и напомнил, что Турция ежегодно принимала на отдых детей погиблших украинских военных.

Дмитрий Кулеба со своей стороны поблагодарил Турцию за позицию и отметил, что она проявляется "не только в словах, но и в действиях".