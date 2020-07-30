Сенат Італії вдруге зняв імунітет із Сальвіні через судову справу про судно з мігрантами

Сенат Італії скасував імунітет колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, відкривши шлях для судового процесу над ним за звинуваченням у викраденні людей у зв'язку із затриманням мігрантів минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Верхня палата італійського парламенту проголосувала за партійним принципом, і результат 149 на 141 був широко очікуваним. Це вже другий раз, коли Сальвіні в цьому році втратив парламентську недоторканність через звинувачення щодо міграції.

"Мені буде дуже приємно поїхати в суд Сицилії, щоб захистити своє право захищати нашу прекрасну країну", - сказав Сальвіні Сенату перед голосуванням.

Магістрати на Сицилії хочуть судити Сальвіні за передбачуване зловживання службовим становищем та незаконне затримання мігрантів, заявивши, що він діяв незалежно від уряду.

Сальвіні, глава антиіммігрантської партії "Ліга", під час перебування міністром заборонив судну, яке перевозило понад 100 врятованих в морі мігрантів, швартуватися в порту. Прокурор зрештою наказав конфіскувати і евакуювати судно, кероване іспанською групою Open Arms.

Сальвіні може загрожувати до 15 років в'язниці, якщо він буде визнаний винним в кінці складного трьохетапного судового процесу. Остаточне засудження може відсторонити його від посади, позбавивши його амбіцій очолити майбутній уряд.

Сенат уже скасовував імунітет Сальвіні в лютому у справі, що стосується іншого заблокованого судна, і попереднє слухання у цій справі призначено на 3 жовтня на Сицилії.

Будучи міністром внутрішніх справ протягом 14 місяців, Сальвіні рішуче виступив проти кораблів неурядових організацій, які рятували мігрантів в морі, звинувачуючи їх у фактичній співпраці з торговцями людьми.