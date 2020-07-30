Сенат Италии во второй раз снял иммунитет с Сальвини из-за суда о судне с мигрантами

Сенат Италии отменил иммунитет бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини, открыв путь для судебного процесса над ним по обвинению в похищении людей в связи с задержанием мигрантов в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Верхняя палата итальянского парламента проголосовала по партийному принципу, и результат, 149 против 141 против, был широко ожидаемым. Это уже второй раз, когда Сальвини в этом году утратил парламентскую неприкосновенность из-за обвинения относительно миграции.

"Мне будет очень приятно поехать в суд Сицилии, чтобы защитить свое право защищать нашу прекрасную страну", - сказал Сальвини Сенату перед голосованием.

Магистраты на Сицилии хотят судить Сальвини за предполагаемое злоупотребление служебным положением и незаконное задержание мигрантов, заявив, что он действовал независимо от правительства.

Сальвини, глава антииммигрантской партии "Лиги", в бытность министром запретил судну, которое перевозило более 100 спасенных в море мигрантов, швартоваться в порту. Прокурор в конечном итоге приказал конфисковать и эвакуировать судно, управляемое испанской группой Open Arms.

Сальвини может грозить до 15 лет тюрьмы, если он будет признан виновным в конце сложного трехэтапного судебного процесса. Окончательное осуждение может отстранить его от должности, лишив его амбиций возглавить будущее правительство.

Сенат уже отменял иммунитет Сальвини в феврале по делу, касающемуся другого заблокированного судна, и предварительное слушание по этому делу назначено на 3 октября на Сицилии.

Будучи министром внутренних дел в течение 14 месяцев, Сальвини решительно выступил против судов неправительственных организаций, которые спасали мигрантов в море, обвиняя их в фактическом сотрудничестве с торговцами людьми.