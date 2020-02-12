Сенат Італії підтримав зняття імунітету із Сальвіні через судно з мігрантами

Італійські сенатори 12 лютого проголосували за зняття недоторканності з лідера ультраправих Маттео Сальвіні, відкривши шлях до судового процесу щодо звинувачень у незаконному утриманні мігрантів у морі торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення надає право магістратам на Сицилії висунути Сальвіні звинувачення у викраденні 131 мігранта, коли він був міністром внутрішніх справ. Мігрантів майже два тижні не висаджували з корабля італійської берегової охорони "Бруно Грегоретті" в липні.

Сальвіні дозволив їм зійти на берег лише після того, як Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них.

Сальвіні, голова партії "Ліга", може врешті-решт отримати до 15 років у в'язниці, якщо його визнають винним. Засудження також може позбавити його права обіймати політичні посади.

Політик заявив, що готовий сісти до в'язниці за цією справою.