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Трамп заявив, що не хоче переносити вибори, але проти голосування поштою

П'ятниця, 31 липня 2020, 08:18

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче перенесення президентських виборів в країні, але його турбує голосування поштою.

Про це Трамп заявив на брифінгу в Білому домі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я не хочу переносити. Я хочу, щоб вибори відбулися", - сказав Трамп.

Він заявив, йому не подобається ідея проводити голосування поштою, так як бюлетені можуть загубитися і вибори будуть зіпсовані.

Трамп навів приклади інцидентів під час праймеріз в Нью-Йорку та інших штатах, де тисячі бюлетенів були доставлені або були зіпсовані.

"Я не хочу чекати тижні чи місяці, або роки, щоб дізнатися результати голосування. У підсумку можна ніколи і не дізнатися, якщо з'ясується, що бюлетені зникли, і вибори нічого не значать. Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати", - сказав він.

Нагадаємо, Трамп заявив про необхідність перенесення президентських виборів у листопаді на тлі пандемії коронавірусу.

Цю ідею не підтримали ні демократи, ні союзники Трампа серед республіканців. У Федеральній комісії з виборів Трампу пояснили, що він не має повноважень переносити вибори.

Останні соціологічні опитування показують, що Трамп може програти вибори своєму опоненту Джо Байдену, якого станом на сьогодні підтримують більшість американців. 

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Трамп США
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