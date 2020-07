У комісії США пояснили Трампу, що він не має повноважень переносити вибори

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має повноважень переносити вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в член Федеральної комісії з виборів Еллен Вейнтрауб.

"Ні, містер президент. Ні, ви не можете перенести вибори. І їх не потрібно переносити. Штати і населені пункти просять вас і Конгрес про виділення коштів, щоб вони могли правильно провести безпечні і надійні вибори, яких хочуть всі американці. Чому ви не працюєте над цим?", - написала Вейнтрауб в Twitter.

No, Mr. President. No. You don't have the power to move the election. Nor should it be moved. States and localities are asking you and Congress for funds so they can properly run the safe and secure elections all Americans want. Why don't you work on that? https://t.co/mCLeS3yjbw