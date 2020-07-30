У комісії США пояснили Трампу, що він не має повноважень переносити вибори

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має повноважень переносити вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в член Федеральної комісії з виборів Еллен Вейнтрауб.

"Ні, містер президент. Ні, ви не можете перенести вибори. І їх не потрібно переносити. Штати і населені пункти просять вас і Конгрес про виділення коштів, щоб вони могли правильно провести безпечні і надійні вибори, яких хочуть всі американці. Чому ви не працюєте над цим?", - написала Вейнтрауб в Twitter.

No, Mr. President. No. You don't have the power to move the election. Nor should it be moved. States and localities are asking you and Congress for funds so they can properly run the safe and secure elections all Americans want. Why don't you work on that? https://t.co/mCLeS3yjbw — Ellen L 😷 Weintraub (@EllenLWeintraub) July 30, 2020

Комісія відповідає за дотримання законів про фінансування виборчих кампаній. Вейнтрауб є членом Демократичної партії і раніше тричі очолювала комісію.

Для перенесення виборів необхідно міняти відповідне федеральне законодавство, а це практично нездійсненне завдання. Перенесення дати виборів повинні затвердити Сенат і Палата представників Конгресу США. Остання контролюється демократами, які таке рішення не підтримають.

Крім того, Конституція США не передбачає жодних положень про затримку інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, сьогодні Трамп заявив про необхідність перенесення президентських виборів у листопаді на тлі пандемії коронавірусу.

Останні соціологічні опитування показують, що Трамп може програти вибори своєму опоненту Джо Байдену, якого станом на сьогодні підтримують більшість американців.