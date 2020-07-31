Трамп заявил, что не хочет переносить выборы, но против голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов в стране, но его беспокоит голосование по почте.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

"Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись", - сказал Трамп.

Он заявил, ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут испорчены.

Трамп привел в пример инциденты во время праймериз в Нью-Йорке и других штатах, где тысячи бюллетеней не были доставлены или были испорчены.

"Я не хочу ждать недели или месяцы, или годы, чтобы узнать результаты голосования. В итоге можно никогда и не узнать, если выяснится, что бюллетени пропали, и выборы ничего не значат. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал он.

Напомним, Трамп заявил о необходимости переноса президентских выборов в ноябре на фоне пандемии коронавируса.

Эту инициативу не поддержали ни демократы, ни союзники Трампа среди республиканцев. В Федеральной комиссии по выборам Трамп пояснили, что он не обладает полномочиями переносить выборы.

Последние социологические опросы показывают, что Трамп может проиграть выборы своему оппоненту Джо Байдену, которого на сегодня поддерживают большинство американцев.