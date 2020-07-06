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Словаччина передала допомогу постраждалим від повені населеним пунктам у Карпатах

Понеділок, 6 липня 2020, 14:24

Словацька республіка передала гуманітарну допомогу для постраждалих від повені населених пунктів Івано-Франківської області.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі обласного Управління ДСНС України.

"У зв’язку із надзвичайною ситуацією, що сталася на Прикарпатті, 6 липня Словацька республіка передала для ліквідації наслідків стихійного лиха – паводку, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань, гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

 

Намети, насоси, генератори та інше рятувальне спорядження - усе це передадуть в найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню.

Нагадаємо, 30 червня з Італії до України прибув літак, що привіз на борту допомогу для ліквідації наслідків повені у західних регіонах України. 

Раніше Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

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