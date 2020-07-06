Словакия передала помощь пострадавшии от наводнения населенным пунктам в Карпатах

Словацкая Республика передала гуманитарную помощь для пострадавших от паводка населенных пунктов Ивано-Франковской области.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе областного Управления ДСНС Украины.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на Прикарпатье, 6 июля Словацкая республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению.

Напомним, 30 июня из Италии в Украину прибыл самолет, который привез на борту помощь для ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

Ранее Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой о помощи в ликвидации последствий природного бедствия на Западе Украины.