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У Франції до критичного стану побили водія автобуса, який не впустив пасажирів без маски

Понеділок, 6 липня 2020, 15:05

В одному з міст Франції четверо пасажирів до критичного стану побили водія автобуса, який відмовився впустити їх у салон без маски.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Випадок стався у неділю, 5 липня, із водієм автобусу у Байонні – місті на південному заході країни поруч з іспанським кордоном.

Четверо пасажирів жорстоко побили водія міського автобуса віком близько 60 років після того, як він відмовився впустити їх у салон без масок і квитків.

Видання FranceBleu наводить інші обставини інциденту: конфлікт почався нібито через те, що водій не впустив до салону групу пасажирів з собакою.

Знепритомнілого водія забрала "швидка". На ранок понеділка він був у критичному стані.

За інформацією AFP, поліція затримала одного з нападників. FranceBleu та  видання Actu повідомляють, що затримані вже всі четверо, поліція встановлює детальні обставини інциденту.

Багато колег водія з автобусної мережі "Chronoplus", яка обслуговує міську агломерацію Байонни, Біарріца та Англе, на знак протесту не вийшли на роботу. Щонайменше дев'ять маршрутів сьогодні не працюють.

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