Во Франции до критического состояния избили водителя автобуса, который не впустил пассажиров без маски

В одном из городов Франции четверо пассажиров до критического состояния избили водителя автобуса, который отказался пустить их в салон без маски.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Случай произошел в воскресенье, 5 июля, с водителем автобуса в Байонне - городе на юго-западе страны рядом с испанской границей.

Четверо пассажиров жестоко избили водителя городского автобуса в возрасте около 60 лет после того, как он отказался пустить в салон без масок и билетов.

Издание FranceBleu приводит другие обстоятельства инцидента: конфликт начался якобы из-за того, что водитель не пустил в салон группу пассажиров с собакой.

Водителя забрала "скорая". На утро понедельника он был в критическом состоянии.

По информации AFP, полиция задержала одного из нападавших. FranceBleu и издание Actu сообщают, что задержаны уже все четверо, полиция устанавливает подробные обстоятельства инцидента.

Многие коллеги водителя из автобусной сети "Chronoplus", которая обслуживает городскую агломерацию Байонны, Биаррица и Англе, в знак протеста не вышли на работу. По меньшей мере девять маршрутов сегодня не работают.