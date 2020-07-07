У Німеччині продовжили обов’язковий "масковий режим" у магазинах і в транспорті

У Німеччині вирішили продовжити обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях, зокрема у транспорті та в магазинах.

Про це домовилися міністри охорони здоров'я 16 федеральних земель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В якості одного з обґрунтувань рішення було вказано, що у жителів країни не повинно виникати оманливе враження, ніби пандемія вже минула.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила категорично проти пропонованого скасування носіння захисних масок у громадських місцях.

"Усюди, де в суспільному житті немає можливості дотримуватися мінімальної дистанції, маски є важливим засобом, від якого, з теперішньої точки зору, відмовлятися й надалі не потрібно", - переказав слова Меркель речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Він наголосив, що це також є "чіткою позицією" усього федерального уряду. "Тобто, в автобусі, метро чи закладах роздрібної торгівлі носіння масок має залишатися обов'язковим", - додав він.

Таким чином, федеральний уряд виступив проти ініціативи окремих земель, зокрема Мекленбургу-Передньої Померанії та Нижньої Саксонії, пом'якшити або ж скасувати обов'язкове носіння захисних масок у роздрібній торгівлі.