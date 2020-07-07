В Германии продолжили обязательный масочный режим в магазинах и транспорте

В Германии решили продолжить обязательное ношение защитных масок в общественных местах, в частности в транспорте и в магазинах.

Об этом договорились министры здравоохранения 16 федеральных земель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В качестве одного из обоснований решения было указано, что у жителей страны не должно возникать обманчивое впечатление, будто пандемия уже миновала.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила категорически против предлагаемой отмены ношения защитных масок в общественных местах.

"Всюду, где в общественной жизни нет возможности соблюдать минимальную дистанцию, маски являются важным средством, от которого, с нынешней точки зрения, отказываться и в дальнейшем не нужно", - пересказал слова Меркель представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Он отметил, что это также является "четкой позицией" всего федерального правительства. "То есть, в автобусе, метро или заведениях розничной торговли ношение масок должно оставаться обязательным", - добавил он.

Таким образом, федеральное правительство выступил против инициативы отдельных земель, в частности Мекленбурга-Передней Померании и Нижней Саксонии, смягчить или отменить обязательное ношение защитных масок в розничной торговле.