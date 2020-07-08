У Белграді люди штурмували парламент після анонсу про посилення карантину

У Белграді відбувся масовий протест зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.rs.

Причиною протесту стала заява президента Александра Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.

Після цього оголошення близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, вигукуючи гасла з критикою на адресу президента.

У певний момент люди спробували прорвати кордон поліції та зайти у будівлю парламенту.

Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Деякі протестувальники кидалися у них камінням, а також перевернули і підпалили сміттєві баки.

Після початку заворушень значна частина учасників протесту вирішила піти, інші залишилися. Сутички з поліцією тривали до пізньої ночі.

Останнім часом епідеміологічна ситуація у Сербії суттєво погіршилася. 27 червня добовий приріст хворих вперше з кінця квітня перевищив 200. 2 липня зареєстрували 359 нових випадків – рекорд з середини квітня*.

Абсолютна більшість нових заражень припадає на Белград. У зв'язку з цим 3 липня у столиці оголосили надзвичайний стан.

Нагадаємо, 21 червня Сербія провела парламентські вибори, ставши першою у Європі країною, яка провела вибори з початку пандемії коронавірусу. Абсолютну перемогу на них отримала Сербська прогресивна партія (SNS), головою якої є президент країни Александар Вучич.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори з оглядом на Путіна: чому Сербія втрачає можливості маневру між Заходом та РФ.