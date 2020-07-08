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В Белграде люди штурмовали парламент после анонса об усилении карантина

Среда, 8 июля 2020, 09:11

В Белграде состоялся массовый протест с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введении комендантского часа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.rs.

Причиной протеста стало заявление президента Александара Вучича о возвращении в столице жестких карантинных мер: запрета на собрания и комендантского часа в течение следующих выходных.

После этого объявления около 8 вечера тысячи людей собрались перед зданием парламента, выкрикивая лозунги с критикой в ​​адрес президента.

 

В определенный момент люди попытались прорвать кордон полиции и зайти в здание парламента.

Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторые протестующие бросались в них камнями, а также перевернули и подожгли мусорные баки.

 

После начала беспорядков значительная часть протестующих решила уйти, другие остались. Столкновения с полицией продолжались до поздней ночи.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Сербии существенно ухудшилась. 27 июня суточный прирост больных впервые с конца апреля превысил 200, 2 июля зарегистрировали 359 новых случаев - рекорд с середины апреля.

Абсолютное большинство новых заражений приходится на Белград. В связи с этим 3 июля в столице объявили чрезвычайное положение.

Напомним, 21 июня Сербия провела парламентские выборы, став первой в Европе страной, которая провела выборы с начала пандемии коронавируса. Абсолютную победу на них одержала Сербская прогрессивная партия (SNS), председателем которой является президент страны Вучич.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы с оглядкой на Путина: почему Сербия теряет возможности маневра между Западом и РФ

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