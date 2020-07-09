Тисячі людей протестували у Франції проти запланованих скорочень через пандемію

У Франції в середу, 8 липня, пройшли маніфестації працівників кількох великих компаній, які оголосили про плани масштабних скорочень робочих місць в умовах нинішньої коронакризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Цієї середи французьке міністерство праці повідомило, що фірми заявили про намір скоротити в цілому 27 тисяч співробітників.

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Кілька тисяч людей протестували в Тулузі проти плану авіакосмічного концерну Airbus скоротити до літа наступного року 15 тисяч робочих місць, в тому числі 5 тисяч - у Франції. На заводах концерну в Тулузі під загрозою 3500 робочих місць.

У бретонському місті Морлі, де розташована наземна технічна служба авіакомпанії Hop!, бюджетного філіалу Air France, в акції взяли участь сотні працівників. Air France оголосила про план скорочень 7500 співробітників протягом двох років.

У Hop! мають намір скоротити на цілих 40% працівників - більше тисячі робочих місць з 2400.

У Парижі акція протесту об'єднала працівників телекомунікаційної фірми Nokia і фармацевтичного гіганта Sanofi.

На своїх підприємствах у Франції Nokia має намір скоротити 1200 робочих місць. Sanofi оголосила про ліквідацію 1700 робочих місць в Європі. У Франції план стосується тисячі співробітників фірми.