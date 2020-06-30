Air France може до 2022 року скоротити понад 7500 працівників

Air France планує у найближчі два роки скоротити понад 7500 робочих місць у Франції внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела у профспілці працівників компанії.

Йдеться про близько 6560 робочих місць із 41 000 безпосередньо в Air France та ще понад 1000 – у дочірній регіональній авіакомпанії НОР!

Офіційно деталі мають повідомити у п’ятницю, 3 липня.

Ця новина не є неочікуваною. Генеральний директор авіахолдингу Air France-KLM Бен Сміт ще на початку травня повідомляв, що кількість робочих місць у компанії доведеться зменшувати у зв’язку з наслідками пандемії коронавірусу для галузі.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з "коронакризою" компанія попрощалася зі своїм найбільшим пасажирським літаком.

Нагадаємо, у травні уряд Франції та Єврокомісія погодили виділення до 7 млрд євро на допомогу компанії. Минулого тижня уряд Нідерландів погодив надання додаткових 3,4 млрд євро підтримки.