Тысячи людей протестовали во Франции против запланированных сокращений из-за пандемии

Во Франции в среду, 8 июля, прошли манифестации работников нескольких крупных компаний, которые объявили о планах масштабных сокращений рабочих мест в условиях нынешнего коронакризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В эту среду французское министерство труда сообщило, что фирмы заявили о намерении сократить в целом 27 000 сотрудников.

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Несколько тысяч человек протестовали в Тулузе против плана авиакосмического концерна Airbus сократить до лета следующего года 15 000 рабочих мест, в том числе 5000 - во Франции. На заводах концерна в Тулузе под угрозой 3500 рабочих мест.

В бретонском городе Морли, где расположена наземная техническая служба авиакомпании Hop!, бюджетного филиала Air France, в акции приняли участие сотни работников. Air France объявила о плане сокращений 7500 сотрудников в течение двух лет.

В Hop! намерены сократить целых 40% работников - более тысячи рабочих мест из 2400.

В Париже акция протеста объединила работников телекоммуникационной фирмы Nokia и фармацевтического гиганта Sanofi.

На своих предприятиях во Франции Nokia намерена сократить 1200 рабочих мест. Sanofi объявила о ликвидации 1700 рабочих мест в Европе. Во Франции план касается тысячи сотрудников компании.