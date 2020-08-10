Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу з початку епідемії

ЄС засудив насильство у Білорусі і закликав до чесного підрахунку голосів

МВС Білорусі заявляє про близько 3 тисячі затриманих під час протестів

Правозахисники повідомили про загибель одного з протестувальників у Мінську






У Грузії - найбільше з кінця травня зростання кількості хворих

Понеділок, 10 серпня 2020, 10:58

У Грузії минулої доби зареєстрували найбільшу з кінця травня кількість нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Ехо Кавказу, про це повідомили органи охорони здоров’я.

За останню добу кількість хворих зросла на 25 осіб. Останній раз більший показник реєстрували 31 травня.

Читайте також
Імітація Європи: що не так у нових правилах перетину кордону України

Варто зазначити, що це не перший подібний стрибок за ці декілька місяців. Наприклад, 22 липня реєстрували 24 нових хворих - лише на одного менше. Тричі показники піднімалися до 15-19.

Загалом з початку епідемії у Грузії зареєстрували 1250 випадків зараження коронавірусом. 17 хворих померли, 1010 - одужали, "активних" випадків в країні наразі 223.

Нагадаємо, Грузія наразі - серед країн "зеленого списку" ЄС. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Коронавірус
powered by lun.ua