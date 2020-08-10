У Грузії - найбільше з кінця травня зростання кількості хворих

У Грузії минулої доби зареєстрували найбільшу з кінця травня кількість нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Ехо Кавказу, про це повідомили органи охорони здоров’я.

За останню добу кількість хворих зросла на 25 осіб. Останній раз більший показник реєстрували 31 травня.

Варто зазначити, що це не перший подібний стрибок за ці декілька місяців. Наприклад, 22 липня реєстрували 24 нових хворих - лише на одного менше. Тричі показники піднімалися до 15-19.

Загалом з початку епідемії у Грузії зареєстрували 1250 випадків зараження коронавірусом. 17 хворих померли, 1010 - одужали, "активних" випадків в країні наразі 223.

Нагадаємо, Грузія наразі - серед країн "зеленого списку" ЄС.