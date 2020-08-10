В Грузии – наибольший с конца мая рост числа больных

В Грузии за минувшие сутки зарегистрировали наибольшее с конца мая количество новых заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Эхо Кавказа, об этом сообщили органы здравоохранения.

За последние сутки количество больных выросло на 25 человек. Последний раз больший показатель регистрировали 31 мая.

Стоит отметить, что это не первый подобный скачок за эти несколько месяцев. Например, 22 июля регистрировали 24 новых больных - на одного меньше. Трижды показатели поднимались до 15-19.

Всего с начала эпидемии в Грузии зарегистрировали 1250 случаев заражения коронавирусом. 17 больных умерли, 1010 - выздоровели, "активных" случаев в стране сейчас 223.

Напомним, Грузия пока - среди стран "зеленого списка" ЕС.