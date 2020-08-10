МВС Білорусі заявляє про близько 3 тисячі затриманих під час протестів

МВС Білорусі заявило, що під час протестів по всій країні правоохоронці затримали до 3 тисяч людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

"У ніч з 9 по 10 серпня в країні були зафіксовані осередкові збори громадян в районі виборчих дільниць і на центральних площах в 33 населених пунктах. Всього по країні за участь у несанкціонованих масових заходах затримано близько 3 тис. осіб", - заявила прессекретарка МВС Ольга Чемоданова.

За її словами, найбільше затриманих у Мінську – близько тисячі.

Крім того, більше 90 осіб були поранені під час протестів – зокрема, постраждали 39 правоохоронців і більше 50 протестувальників.

Раніше правозахисники повідомляли про щонайменше 213 затриманих під час протестів.

Також, за їх даними, одна людина загинула, в МВС цю інформацію спростовують.

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