МВД Беларуси заявляет об около 3000 задержанных во время протестов

МВД Беларуси заявило, что во время протестов по всей стране правоохранители задержали до 3 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"В ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы собрания граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек", - заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, больше всего задержанных в Минске - около тысячи.

Кроме того, более 90 человек были ранены во время протестов - в частности, пострадали 39 правоохранителей и более 50 протестующих.

Ранее правозащитники сообщали о как минимум 213 задержанных во время протестов.

Также, по их данным, один человек погиб, в МВД эту информацию опровергают.

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