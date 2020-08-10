Кількість затримань під час протестів у Білорусі перевищила 200

Білоруські правозахисники повідомляють про понад 200 затриманих під час протестів по всій країні у ніч на понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеграм-канал правозахисного центру "Вясна".

Так, станом на 10.00 правозахисники повідомляють про щонайменше 213 затриманих.

З них більше 110 затриманих припадає на Мінськ – понад 40 людей затримали на виборчих дільницях, більше 70 – під час вуличних акцій.

Повідомляється, що серед затриманих є журналісти.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.