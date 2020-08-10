Зеленський утворив делегацію для перегляду угоди про ЗВТ з Північною Македонією

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах між Україною та Північною Македонією щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю.

Відповідний указ Зеленський підписав 10 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговим представником Тарасом Качкою.

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До делегації також увійшли представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України.

Згідно з указом, Кабмін має забезпечити фінансування участі вказаної делегації в переговорах.

Угода про ЗВТ з Північною Македонією є однією з найдавніших подібних угод, укладених Україною з іншими державами.

Угоду про вільну торгівлю України і Північної Македонії було укладено в січні 2001 року, Верховна рада ратифікувала її в липні, після чого угода набула чинності 10 вересня 2001 року.