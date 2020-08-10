Зеленский создал делегацию для пересмотра соглашения о ЗСТ с Северной Македонией

Президент Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах между Украиной и Северной Македонией по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле.

Соответствующий указ Зеленский подписал 10 августа, сообщает "Европейская правда".

Документом, в частности, утверждается новый состав украинской делегации во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговым представителем Тарасом Качкой.

В делегацію также вошли представители Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Украины.

Согласно указу, Кабмин должен обеспечить финансирование указанной делегации в переговорах.

Соглашение о ЗСТ с Северной Македонией является одним из самых старых подобных соглашений, заключенных Украиной с другими государствами.

Соглашение о свободной торговле Украины и Северной Македонии было заключено в январе 2001 года, Верховная рада ратифицировала его в июле, после чего соглашение вступило в силу 10 сентября 2001 года.