Зеленский создал делегацию для пересмотра соглашения о ЗСТ с Северной Македонией
Президент Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах между Украиной и Северной Македонией по пересмотру положений Соглашения о свободной торговле.
Соответствующий указ Зеленский подписал 10 августа, сообщает "Европейская правда".
Документом, в частности, утверждается новый состав украинской делегации во главе с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговым представителем Тарасом Качкой.
В делегацію также вошли представители Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел Украины.
Согласно указу, Кабмин должен обеспечить финансирование указанной делегации в переговорах.
Соглашение о ЗСТ с Северной Македонией является одним из самых старых подобных соглашений, заключенных Украиной с другими государствами.
Соглашение о свободной торговле Украины и Северной Македонии было заключено в январе 2001 года, Верховная рада ратифицировала его в июле, после чего соглашение вступило в силу 10 сентября 2001 года.