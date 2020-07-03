Кулеба допускає підписання угоди про ЗВТ з Туреччиною у 2020 році

Міністр закордонних справ України допускає можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною у цьому році.

Як пиш "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Дмитро Кулеба заявив в Анталії на спільній прес-конференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Угоду про зону вільної торгівлі планують фіналізувати до засідання Стратегічної ради президентів обох країн у 2020 році.

"Ми дійсно налаштовані провести чергове засідання стратегічної ради наших президентів цього року і хочемо наповнити її максимальним змістом. І, безумовно, угода про вільну торгівлю є однією з таких задач, яка має бути вже освячена нашими лідерами", - наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що перемовини про укладення угоди про ЗВТ зараз тривають на рівні торговельних представників і міністерства економіки і торгівлі.

"Наразі ми очікуємо на певний позиційний документ з боку турецької сторони для того, щоб продовжити наші консультації і рухатися вперед. Але, я хочу наголосити дуже чітко, що і в Києві, і в Анкарі є чітка політична воля довести цей процес нарешті до результату, який збалансовуватиме інтереси української економіки, турецької економіки, і дозволить обом країнам виграти суттєво від зони вільної торгівлі, і ми повністю поділяємо ту ціль, яка була озвучена президентом Ердоганом - 10 млрд товарообігу між Україною і Туреччиною. Ми можемо прийти до цієї цифри лише через угоду про вільну торгівлю", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, на початку червня в українському МЗС заявляли, що угода "готова на 99%" і залишається узгодити лише певні деталі.

Перемовини між Україною і Туреччиною щодо зони вільної торгівлі відновилися у березні 2016 року після того, як були припинені в 2013 році.

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