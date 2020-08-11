Трамп хоче провести саміт G7 після президентських виборів і запросити на нього Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що зацікавлений у проведенні саміту Групи семи в" більш спокійній атмосфері " після листопадових президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

У травні через пандемію коронавірусу Трамп відклав саміт G7, який він сподівався провести між червнем і вереснем або пізніше, і сказав, що сподівається розширити список запрошених, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

"Я набагато більше схильний зробити це через деякий час після виборів... Ми могли б зробити це за допомогою телеконференції або організувати звичайну зустріч", – заявив президент на пресконференції в Білому домі.

Трамп зазначив, що вибрав нові часові рамки, тому що це забезпечить "кращу і більш спокійну атмосферу для G7".

Трамп не назвав конкретної дати і сказав, що запрошення не відправлялися.

На питання, чи запросить він Путіна, Трамп сказав: "Я не знаю, але ми запросили на зустріч кілька людей. Я б, звичайно, запросив його на зустріч".

За даними Білого дому, в телефонній розмові 1 червня Трамп і Путін обговорили "прогрес у скликанні саміту".

У G7 крім США входять Німеччина, Франція, Британія, Італія, Японія і Канада. Росія була виключена з тоді ще так званої групи G8 в 2014 році після анексії українського Криму.