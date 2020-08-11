Трамп хочет провести саммит G7 после президентских выборов и пригласить на него Путина

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что заинтересован в проведении саммита Группы семи в" более спокойной обстановке " после ноябрьских президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

В мае из-за пандемии коронавирус Трамп отложил саммит G7, который он надеялся провести между июнем и сентябрем или позже, и сказал, что надеется расширить список приглашенных, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

"Я гораздо более склонен сделать это через некоторое время после выборов... Мы могли бы сделать это с помощью телеконференции или организовать обычную встречу", – заявил президент на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что выбрал новые временные рамки, потому что это обеспечит лучшую и более спокойную атмосферу для G7".

Трамп не назвал конкретной даты и сказал, что приглашения не отправлялись.

На вопрос, пригласит ли он Путина, Трамп сказал: "Я не знаю, но мы пригласили на встречу несколько человек. Я бы, конечно, пригласил его на встречу".

По данным Белого дома, в телефонном разговоре 1 июня Трамп и Путин обсудили "прогресс в созыве саммита".

В G7 кроме США входят Германия, Франция, Британия, Италия, Япония и Канада. Россия была исключена из тогда еще так называемой группы G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма.