Данія перевірить 18 тисяч громадян на антитіла до коронавірусу

Близько 18 000 випадково обраних людей в Данії будуть запрошені для проходження тесту на антитіла до коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Тестування буде проводитися Державним інститутом інфекційних захворювань в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб встановити, скільки людей в країні інфіковано коронавірусом.

Останні дані показують, що 1 301 236 осіб в Данії пройшли тестування на COVID-19 з початку епідемії. Це більше однієї п'ятої всього населення.

Однак цілком можливо, що були заражені серед тих, хто не проходив тестування, особливо на початку спалаху, коли тестування було менш доступним. Крім того, негативний результат під час тестування не виключає наявності вірусу в інший час.

Тестування на COVID-19 буде пропонуватися одночасно з тестуванням на антитіла, щоб виміряти поточний рівень інфікування в суспільстві.

Аналогічна програма тестування, проведена в травні, показала, що 1,2% населення країни були заражені коронавірусом.

Однак в травні тестування проводилося тільки в окремих муніципалітетах. Цього разу програма охопить всю країну. Перші тести пройдуть наступного тижня.

Нагадаємо, Норвегія вирішила відкласти низку запланованих кроків з ослаблення обмежень, пов'язаних з коронавірусом.