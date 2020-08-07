Норвегія відклала ослаблення карантину через зростання випадків коронавірусу

Норвегія вирішила відкласти низку запланованих кроків з ослаблення обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прем'єр також заявила, що уряд розглядає можливість введення нових обмежень.

Солберг не уточнила характер потенційних нових обмежень, але сказала, що більш докладна інформація буде представлена ​​найближчим часом.

Прем'єр сказала, що норвежці дуже спокійно ставляться до загрози вірусу в той час, коли кількість інфекцій в країні зростає.

"Ми повинні дійсно дотримуватися правил, які повинні запобігати зараженню. Ось чому сьогодні уряд вирішив трохи пригальмувати, щоб нам не довелося різко зупинятися. Ніхто не хоче повертатися у березень", - додала вона.

Норвезькі ЗМІ повідомили, що органи охорони здоров'я планують створити центри тестування на COVID-19 на прикордонних переходах, в аеропортах і портах.

У четвер норвезька влада оголосила, що всім, хто прибуває зі Швейцарії, Чехії і Франції з 8 серпня доведеться проходити 10-денний карантин.

Норвегія та інші північні країни, на відміну від багатьох інших європейських країн, наразі не рекомендує людям носити маски у громадських місцях, але влада заявила, що переглядає правила після зростання кількості випадків в Європі.