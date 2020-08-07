Норвегія відклала ослаблення карантину через зростання випадків коронавірусу
Норвегія вирішила відкласти низку запланованих кроків з ослаблення обмежень, пов'язаних з коронавірусом.
Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Прем'єр також заявила, що уряд розглядає можливість введення нових обмежень.
Солберг не уточнила характер потенційних нових обмежень, але сказала, що більш докладна інформація буде представлена найближчим часом.
Прем'єр сказала, що норвежці дуже спокійно ставляться до загрози вірусу в той час, коли кількість інфекцій в країні зростає.
"Ми повинні дійсно дотримуватися правил, які повинні запобігати зараженню. Ось чому сьогодні уряд вирішив трохи пригальмувати, щоб нам не довелося різко зупинятися. Ніхто не хоче повертатися у березень", - додала вона.
Норвезькі ЗМІ повідомили, що органи охорони здоров'я планують створити центри тестування на COVID-19 на прикордонних переходах, в аеропортах і портах.
У четвер норвезька влада оголосила, що всім, хто прибуває зі Швейцарії, Чехії і Франції з 8 серпня доведеться проходити 10-денний карантин.
Норвегія та інші північні країни, на відміну від багатьох інших європейських країн, наразі не рекомендує людям носити маски у громадських місцях, але влада заявила, що переглядає правила після зростання кількості випадків в Європі.