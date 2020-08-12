Дания проверит 18 тысяч граждан на антитела к коронавирусу

Около 18 тысяч случайно выбранных людей в Дании будут приглашены для прохождения теста на антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Тестирование будет проводиться Государственным институтом инфекционных заболеваний в рамках усилий, направленных на то, чтобы установить, сколько людей в стране инфицированы коронавирусом.

Последние данные показывают, что 1 301 236 человек в Дании прошли тестирование на COVID-19 с начала эпидемии. Это больше одной пятой всего населения.

Однако вполне возможно, что были зараженные среди тех, кто не проходил тестирование, особенно в начале вспышки, когда тестирование было менее доступным. Кроме того, отрицательный результат при тестировании не исключает наличия вируса в другое время.

Тестирование на COVID -19 будет предлагаться одновременно с тестированием на антитела, чтобы измерить текущий уровень инфицирования в обществе.

Аналогичная программа тестирования, проведенная в мае, показала, что 1,2% населения страны были заражены коронавирусом.

Однако в мае тестирование проводилось только в отдельных муниципалитетах. На этот раз программа охватит всю страну. Первые тесты пройдут на следующей неделе.

Напомним, Норвегия решила отложить ряд запланированных шагов по ослаблению ограничений, связанных с коронавирусом.