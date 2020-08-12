Макрон подзвонив Путіну: говорили про Донбас, Білорусь і коронавірус
У Кремлі в середу ввечері прозвітували про телефонну розмову президентів Росії і Франції - за словами росіян, дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Кремля, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кремля, під час розмови була дана "позитивна оцінка" підписаному 22 липня режиму припинення вогню.
Путін заявив, що Україна повинна "неухильно виконувати свої зобов'язання по політичних аспеках Мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу".
Путін і Макрон домовились продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату".
Крім того, вони обговорили ситуацію в Білорусі, підготовку можливого візиту президента Франції до Росії і ситуацію з коронавірусом.
"Особливо наголошено на важливості подальшої співпраці щодо протидії поширенню коронавирусной інфекції, в тому числі з урахуванням реєстрації в Росії вакцини для профілактики цього захворювання", - заявила пресслужба Кремля.
Макрон наприкінці червня заявив, що найближчим часом відправиться в Росію для подальших переговорів Путіним.