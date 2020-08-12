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Макрон подзвонив Путіну: говорили про Донбас, Білорусь і коронавірус

Середа, 12 серпня 2020, 18:24

У Кремлі в середу ввечері прозвітували про телефонну розмову президентів Росії і Франції - за словами росіян, дзвінок відбувся з ініціативи французької сторони. 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Кремля, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кремля, під час розмови була дана "позитивна оцінка" підписаному 22 липня режиму припинення вогню. 

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Путін заявив, що Україна повинна "неухильно виконувати свої зобов'язання по політичних аспеках Мінських домовленостей, в тому числі налагодження прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом з метою правового оформлення особливого статусу Донбасу". 

Путін і Макрон домовились продовжити спільну роботу в рамках "нормандського формату".

Крім того, вони обговорили ситуацію в Білорусі, підготовку можливого візиту президента Франції до Росії і ситуацію з коронавірусом. 

"Особливо наголошено на важливості подальшої співпраці щодо протидії поширенню коронавирусной інфекції, в тому числі з урахуванням реєстрації в Росії вакцини для профілактики цього захворювання", - заявила пресслужба Кремля. 

Макрон наприкінці червня заявив, що найближчим часом відправиться в Росію для подальших переговорів Путіним.

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Макрон Путін Донбас та ОРДЛО
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