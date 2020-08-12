Макрон позвонил Путину: говорили о Донбассе, Беларуси и коронавирусе

В Кремле в среду вечером отчитались о телефонном разговоре президентов России и Франции - по словам россиян, звонок состоялся по инициативе французской стороны.

Об этом говорится в официальном сообщении Кремля, сообщает "Европейская правда".

По словам Кремля, во время разговора была дана "положительная оценка" подписанному 22 июля режиму прекращения огня.

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Путин заявил, что Украина должна "неуклонно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском с целью правового оформления особого статуса Донбасса".

Путин и Макрон договорились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".

Кроме того, они обсудили ситуацию в Беларуси, подготовку возможного визита президента Франции в Россию и ситуацию с коронавирусом.

"Особенно подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", - заявила пресс-служба Кремля.

Макрон в конце июня заявил, что в ближайшее время отправится в Россию для дальнейших переговоров с Путиным.