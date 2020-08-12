Макрон позвонил Путину: говорили о Донбассе, Беларуси и коронавирусе
В Кремле в среду вечером отчитались о телефонном разговоре президентов России и Франции - по словам россиян, звонок состоялся по инициативе французской стороны.
Об этом говорится в официальном сообщении Кремля, сообщает "Европейская правда".
По словам Кремля, во время разговора была дана "положительная оценка" подписанному 22 июля режиму прекращения огня.
Путин заявил, что Украина должна "неуклонно выполнять свои обязательства по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском с целью правового оформления особого статуса Донбасса".
Путин и Макрон договорились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".
Кроме того, они обсудили ситуацию в Беларуси, подготовку возможного визита президента Франции в Россию и ситуацию с коронавирусом.
"Особенно подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания", - заявила пресс-служба Кремля.
Макрон в конце июня заявил, что в ближайшее время отправится в Россию для дальнейших переговоров с Путиным.