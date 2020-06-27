Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Водій автобуса, що впав з мосту у Варшаві, був під дією амфетаміну, його арештували

РФ пропонувала афганським бойовикам винагороду за вбивства військових США – ЗМІ

Прокуратура Нідерландів представила новий доказ, що MH17 збили ракетою "Бука"

ЄС не відкриватиме кордони для українців з 1 липня - ЗМІ






Макрон найближчим часом відвідає Росію

Субота, 27 червня 2020, 15:08

Президент Франції Еммануель Макрон в суботу заявив, що найближчим часом відправиться в Росію для подальших переговорів зі своїм колегою Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Переговори щодо зміцнення довіри, розпочаті з президентом Путіним у форті Брегансон, тривають", - заявив він, згадавши в якості ключових тем європейську безпеку, регіональні конфлікти і зміну клімату.

"Я скоро поїду в Росію" – додав Макрон.

Макрон і Путін провели відеоконференцію у п'ятницю. Під час цієї розмови Путін запросив свого колегу до Москви.

Раніше Макрон закликав Європу переглянути своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика стримування Москви в останні роки зазнала невдачі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Путін Макрон
powered by lun.ua