Макрон найближчим часом відвідає Росію

Президент Франції Еммануель Макрон в суботу заявив, що найближчим часом відправиться в Росію для подальших переговорів зі своїм колегою Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Переговори щодо зміцнення довіри, розпочаті з президентом Путіним у форті Брегансон, тривають", - заявив він, згадавши в якості ключових тем європейську безпеку, регіональні конфлікти і зміну клімату.

"Я скоро поїду в Росію" – додав Макрон.

Макрон і Путін провели відеоконференцію у п'ятницю. Під час цієї розмови Путін запросив свого колегу до Москви.

Раніше Макрон закликав Європу переглянути своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика стримування Москви в останні роки зазнала невдачі.