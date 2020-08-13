У Північній Македонії почали формування нового уряду після виборів

У Північній Македонії розпочинається формування нового уряду після парламентських виборів, які відбулися 15 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Сьогодні лідер Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ), екс-прем'єр Зоран Заєв, отримав мандат на формування нового уряду від президента Стево Пендаровського.

Коаліція "Можемо!", очолювана цією політичною силою, стала переможцем виборів, отримавши 46 місць у парламенті.

Тепер майбутній голова уряду має протягом 20 днів подати до парламенту програму уряду та запропонувати його склад, після чого законодавчий орган має затвердити його більшістю голосів від загальної кількості депутатів.

Нагадаємо, саме за правління соціал-демократів Македонія змінила назву на Північна Македонія і стала членом НАТО.

Після перемоги політичної сили на виборах, Зоран Заєв пообіцяв швидкі реформи, які допоможуть приєднанню країни до ЄС.